Xhaka: « On va tout donner pour ramener la coupe »

Le Bayer Leverkusen a une nouvelle fois frappé au dernier moment jeudi pour préserver son incroyable invincibilité. Granit Xhaka et Cie joueront la finale de l'Europa League contre l'Atalanta Bergame.

Mené après 66 minutes sur deux penalties marqués par Leandro Paredes contre le cours du jeu, Leverkusen a réussi à inverser la tendance, comme très souvent cette saison. Le 'Werkself' a poussé dans les dix dernières minutes et dans le temps additionnel pour arracher le match nul (2-2) et conserver sa série de 49 matches sans défaite cette saison toutes compétitions confondues.

'On ne sait pas nous-mêmes comment on a fait pour être menés 2-0', a déclaré Granit Xhaka à l'issue de la rencontre, au micro du diffuseur allemand RTL. 'Avant d'encaisser le premier but, on a eu des occasions très franches et en seconde période on a eu des grosses chances de marquer. Mais c'est toujours comme ça dans le football, quand on ne les met pas devant, on les prend derrière', a souligné le Bâlois.

Son équipe est toutefois parvenue à marquer dans les arrêts de jeu pour la douzième fois de la saison. 'Réussir à revenir contre une telle équipe et ne pas perdre, c'est fantastique. Encore une fois, cette volonté en plus de marquer un but, c'est tout simplement incroyable', s'est réjoui Xhaka.

Deux finales pour un triplé

Après les deux dernières journées de championnat qu'il est assuré de remporter depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen jouera la finale de l'Europa League le 22 mai à Dublin contre l'Atalanta Bergame. Trois jours plus tard, les hommes de Xabi Alonso joueront une autre finale, celle de la Coupe d'Allemagne, contre Kaiserslautern (2e division).

'Une finale, on y va pour gagner. Ça va être une autre équipe italienne qui est très bien en place tactiquement. On va tout donner pour ramener la coupe à Leverkusen', a conclu Xhaka.

