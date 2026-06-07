Xhaka agacé, Ndoye affûté: un bilan mitigé

La Suisse a livré une prestation en demi-teinte samedi face à l'Australie (1-1), à une semaine de son entrée en lice à la Coupe du monde.

Voici, en quatre points, ce qu'il faut retenir de ce dernier match de préparation.

Un coup de gueule du patron

Granit Xhaka a lâché une petite bombe lors de son passage devant les télévisions suisses à San Diego. 'Je dois dire que certaines choses ne se sont pas bien passées cette semaine et cela se ressent dans notre jeu (...) Nous devons nous ressaisir, sinon nous rentrerons chez nous après trois matches', a notamment déclaré le capitaine bâlois.

Ce n'est pas la première fois que Xhaka formule ce genre de critiques. A l'automne 2023, alors que la Suisse pataugeait dans les qualifications pour l'Euro 2024, il avait publiquement critiqué le manque d'intensité dans les entraînements du sélectionneur Murat Yakin, avant que les deux hommes n'enterrent ensuite la hache de guerre.

Cette paix des braves semble maintenant s'effriter en Californie. 'Muri' a en tout cas levé un sourcil lorsqu'il a entendu les déclarations de 'l'autre' patron, celui du rectangle vert. Avant de nuancer en conférence de presse: 'Granit vise la perfection et veut gagner chaque match. Mais j'en parlerai avec lui entre quatre yeux.' Il faudra bien cela pour étouffer ces quelques flammes.

La Suisse a besoin d'Embolo...

Arrivé vendredi soir au camp de base de San Diego après avoir été retardé par les autorités américaines, Breel Embolo était un peu juste pour affronter l'Australie. Mais il devra impérativement être prêt samedi prochain à Santa Clara face au Qatar (21h00 en Suisse)

Car Zeki Amdouni, son remplaçant contre l'Australie, n'a pas convaincu. Le Genevois revient d'une sérieuse blessure au genou et cela s'est vu. 'Zeki n'a pas complètement perdu ses idées, mais en match, on voit que ça prend un peu plus de temps. Il est sur la bonne voie, mais il a encore du chemin à faire', a déclaré Yakin à son sujet.

Pendant qu'Amdouni était en convalescence, Embolo est devenu une véritable machine à marquer avec l'équipe de Suisse. Le joueur du Stade rennais a marqué 9 buts sur ses 12 dernières capes. Soit autant que lors des quatre années précédentes. C'est dire son importance pour l'attaque helvétique.

...mais peut compter sur Ndoye

Dan Ndoye est lui aussi devenu indispensable à la Suisse. Buteur face à la Jordanie dimanche dernier (victoire 4-1), le Vaudois l'a encore été samedi, pour l'ouverture du score. Un but tout en profondeur, comme son précédent, mais construit cette fois par Granit Xhaka.

'Quand on reçoit des passes de ce niveau-là de la part de Granit, ça aide à marquer des buts', relève celui qui compte désormais huit 'pions' sous le maillot rouge à croix blanche. Et dont la place au sein du onze qui débutera contre le Qatar ne fait aucun doute.

'J'essaie d'être clinique devant le but, peu importe la position dans laquelle je me trouve. Mais j'aurais pu marquer deux ou trois buts de plus', a toutefois regretté l'ailier de 25 ans. 'Je vais travailler dur cette semaine pour les mettre au fond samedi prochain.'

Attention au pressing

Après deux matches amicaux de suite avec une défense à trois (et Denis Zakaria titulaire), Murat Yakin a rebasculé vers une ligne de quatre, celle qui avait très bien fonctionné lors des qualifications pour le Mondial (Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez).

Mais peu importe le système défensif dans lequel elle se présentera contre le Qatar, la Suisse devra faire très attention à son pressing. Comme la Jordanie, les Australiens ont marqué leur but en prenant de court un bloc suisse placé très haut sur le terrain.

Lorsque tout fonctionne, cette stratégie permet de récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Dans le pire des cas, le gardien Gregor Kobel peut se retrouver face à trois attaquants, comme face aux Socceroos.

'Nous ne voulons pas jouer un football timoré', s'est justifié Yakin. 'J'ai des joueurs courageux qui défendent vers l'avant et cela m'a beaucoup plu, même si cela comporte certains risques. Mais il vaut mieux essayer ce genre de choses maintenant que lorsque ça deviendra sérieux', a-t-il ajouté. De quoi envisager une Suisse un poil plus conservatrice pour son entrée en lice.

/ATS