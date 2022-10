Xhaka se fait une frayeur mais pas Arsenal

Arsenal a conservé son rythme de croisière dans le Championnat d'Angleterre. Les Londoniens se sont imposés 5-0 contre le néo-promu Nottingham Forest.

Cette partie des extrêmes entre le premier et la lanterne rouge mettait également aux prises deux joueurs suisses Granit Xhaka et Remo Freuler, habituels partenaires au milieu de terrain de l'équipe de Suisse. Xhaka a clairement remporté le duel. S'il fut à la préparation du 3-0, il a également fourni un gros travail dans les oppositions et a bien distribué le jeu.

Le public et Murat Yakin ont connu un moment de frayeur quand le capitaine de l'équipe nationale a été victime d'une faute grossière de Gibbs-White en fin de première mi-temps. Le Bâlois a semblé touché à la cheville et a dû être soigné sur le terrain. Il s'est finalement relevé et a repris le jeu. Il est finalement sorti à la 75e minute.

Grâce à ce large succès, Arsenal retrouve sa place de leader avec deux points d'avance sur Manchester City.

/ATS