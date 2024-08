Xherdan Shaqiri de retour au FC Bâle

A 32 ans, Xherdan Shaqiri est de retour à Bâle, douze ans après son départ. L'ex-joueur du Chicago Fire a signé un contrat de trois ans avec son club formateur, a annoncé le FC Bâle vendredi.

L'hypothèse de revoir Shaqiri jouer en Suisse s'est donc concrétisée, quelques jours après l'annonce de son départ de Chicago, où il évoluait depuis 2022. L'homme aux 125 sélections avec l'équipe de Suisse, qui a annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024, foulera donc à nouveau les pelouses de Super League.

'Cela me remplit de fierté et je suis très heureux de pouvoir retourner dans ma ville natale aujourd'hui. Je suis profondément lié au club et à la région depuis mon enfance', a déclaré Shaqiri, cité dans le communiqué du FC Bâle. Il avait quitté le club en 2012 après 130 matches (23 buts) disputé sous le maillot rotblau.

Après trois saisons au Bayern Munich, Shaqiri a découvert la Serie A avec l'Inter Milan, avant de rallier l'Angleterre où il a évolué à Stoke City, puis à Liverpool. Transféré à Lyon, il n'y a passé qu'une saison avant de s'envoler aux Etats-Unis.

'Nous discutons avec Xherdan depuis des semaines et sommes extrêmement heureux que son retour à Bâle se soit enfin concrétisé', a expliqué le directeur sportif bâlois Daniel Stucki. 'La signature n'a été possible - notamment d'un point de vue financier - uniquement car le FCB, mais surtout Xherdan lui-même, désiraient vraiment ce retour.'

A Bâle, Xherdan Shaqiri retrouve un club qui a connu une dernière saison compliquée, même si les Rhénans ont retrouvé quelques couleurs sous les ordres de Fabio Celestini. Septième du championnat après quatre journées, le FCB reste sur une victoire éclatante acquise à Genève contre Servette (6-0).

/ATS