YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

Young Boys s'est incliné 4-1 jeudi face au Panathinaikos Athènes en 1re journée de phase de la ligue d'Europa League. Menés 3-0 après 20 minutes, les Bernois sont restés sans solution.

Très à l'aise sur la pelouse synthétique du Wankdorf, le Panathinaikos a entamé le match pied au plancher en ouvrant la marque à la 10e par Karol Swiderski. Trois minutes plus tard, Anass Zaroury, abandonné par la défense d'YB, est venu inscrire le 2-0 sur corner, avant de doubler sa mise à la 19e pour le 3-0, seul à la récupération devant Marvin Keller.

Saidy Janko a débloqué le compteur d'YB à la 25e d'un tir croisé, mais le mal était fait. Avant la mi-temps, Monteiro (36e) puis Males (39e) ont eu de belles occasions, sans pouvoir ramener l'équipe de Giorgio Contini à hauteur des visiteurs.

À la reprise, un onze bernois inchangé est resté sans solution. Alors que Contini a tenté un triple changement, Zaroury a crucifié les jaune et noir en inscrivant son troisième but de la soirée à la 68e. Les derniers assauts bernois n'ont rien changé, les Grecs ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.

/ATS