YB engage Ramona Bachmann

La section féminine des Young Boys annonce l'arrivée d'un renfort de choix.

L'attaquante internationale Ramona Bachmann (35 ans) a en effet signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec les championnes de Suisse en titre.

Désignée trois fois joueuse suisse de l'année, Ramona Bachmann est toujours en convalescence après sa déchirure ligamentaire subie lors du camp d'entraînement de la Suisse avant l'Euro à domicile. Le contrat la liant au club américain de Houston a été rompu en septembre.

Internationale à 153 reprises, Ramona Bachmann a inscrit 60 buts en équipe de Suisse. L'ancienne joueuse de Wolfsburg, Chelsea ou du Paris St-Germain devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce printemps.

/ATS