YB laminé par le PAOK

YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, les Bernois ont été humiliés 4-0 par le PAOK.

Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.

Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.

Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.

Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.

