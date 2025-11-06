YB laminé par le PAOK

YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, ...
YB laminé par le PAOK

YB laminé par le PAOK

Photo: KEYSTONE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS

YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, les Bernois ont été humiliés 4-0 par le PAOK.

Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.

Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.

Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.

Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 23:15

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Articles les plus lus

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:03

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

Les stars répondent présentes

Les stars répondent présentes

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 23:05

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:03

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

YB: Edimilson Fernandes au repos forcé pour de longs mois

YB: Edimilson Fernandes au repos forcé pour de longs mois

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 15:39

« Un excellent championnat »: Lausanne face au défi chypriote

« Un excellent championnat »: Lausanne face au défi chypriote

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 18:45

Les stars répondent présentes

Les stars répondent présentes

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 23:05

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:03