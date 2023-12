YB pour reprendre la tête

Trois matches en retard de Super League sont au programme mercredi soir. Et en recevant le SLO, YB a la possibilité de reprendre la tête du championnat.

Trois matches en retard de Super League sont au programme mercredi soir. Et en recevant le SLO, YB a la possibilité de reprendre la tête du championnat.

Le duel entre Bernois et Vaudois apparaît déséquilibré. Même si le champion en titre reste sur un nul contre Servette et une défaite face à Zurich, il va de soi que la troupe de Raphaël Wicky est favorite au moment d'accueillir la lanterne rouge.

Alors oui, les hommes de Ricardo Dionisio ont tenu Bâle en échec (1-1) le week-end dernier, mais ils auront besoin de faire davantage de points s'ils entendent remonter au classement.

L'autre club vaudois engagé, Yverdon, effectue le difficile déplacement de St-Gall. Les joueurs du Nord-Vaudois couchent sur un 5-0 face à Lugano et seulement deux points lors des six dernières parties. Il faut remonter au 1er octobre et un succès 1-0 contre...St-Gall pour trouver trace d'une victoire. Battus voici une dizaine de jours par Bâle, les Brodeurs doivent se ressaisir.

Le dernier match oppose Lugano à Bâle. Les Tessinois restent sur deux succès et aucun but encaissé. Avant-derniers mais en regain de forme, les Rhénans doivent empiler les points s'ils entendent s'éloigner du fond de la classe.

/ATS