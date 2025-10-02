Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

Après un début optimal en qualifications pour le Mondial 2026, Murat Yakin n'a pas effectué ...
Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Après un début optimal en qualifications pour le Mondial 2026, Murat Yakin n'a pas effectué de bouleversements pour les prochains matches. Il a appelé deux néophytes: Adrian Bajrami et Luca Jaquez.

Bajrami, qui a disputé trois matches amicaux avec l'Albanie en 2022, va donc changer de nationalité. Le défenseur de 23 ans de Lucerne va rejoindre l'équipe de Suisse pour la première fois. Tout comme Jaquez, son cadet d'un an. Egalement formé à Lucerne, Jaquez a fait son retour dans le onze de départ du VfB Stuttgart le week-end dernier après s'être remis d'une fracture du nez et a convaincu lors de la victoire 2-1 contre Cologne.

Les deux hommes sont prévus comme remplaçants en défense centrale, où Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titulaires.

Denis Zakaria et Michel Aebischer ne font pas partie de la sélection, tout comme Ardon Jashari et Zeki Amdouni, déjà absents en septembre et qui sont toujours blessés.

Après deux victoires nettes à domicile en septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), l'équipe de Suisse disputera deux matches à l'extérieur. Le 10 octobre, elle affrontera la Suède dans ce qui s'annonce comme un match au sommet. Alors que la Suisse a pris la tête du classement avec six points et un goal-average de 7-0, la Suède est déjà sous pression avec seulement un point à l'issue de ses deux premiers matchs. Trois jours plus tard, les Suisses affronteront à nouveau la Slovénie.

Les qualifications pour la Coupe du monde, qui ne comptent que six journées, s'achèveront avec deux autres parties en novembre (match à domicile contre la Suède, match à l'extérieur contre le Kosovo). Le premier se qualifie directement pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord, tandis que le deuxième participe aux barrages.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4

Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4

Football    Actualisé le 02.10.2025 - 04:03

Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone

Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 23:01

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 20:43

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 06:03

Articles les plus lus

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 04:03

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 06:03

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 20:43

Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone

Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 23:01

Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant

Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant

Football    Actualisé le 30.09.2025 - 23:03

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 04:03

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 06:03

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 20:43

Italie: la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter acceptée

Italie: la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter acceptée

Football    Actualisé le 30.09.2025 - 12:04

Ligue des champions: facile succès du Real Madrid au Kazakhstan

Ligue des champions: facile succès du Real Madrid au Kazakhstan

Football    Actualisé le 30.09.2025 - 20:39

Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant

Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant

Football    Actualisé le 30.09.2025 - 23:03

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet

Football    Actualisé le 01.10.2025 - 04:03