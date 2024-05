Young Boys domine Zurich et s'envole vers le titre

Young Boys a probablement mis fin au peu de suspense qui restait en Super League. Les Bernois se sont imposés 2-0 à Zurich dimanche et comptent 8 points d'avance sur Servette et 9 sur Lugano.

Au Letzigrund, où YB avait concédé la défaite de trop qui a coûté sa place à Raphaël Wicky le 3 mars dernier, le but qui sera peut-être retenu comme celui du sacre peut aussi prétendre au titre de la plus belle réussite de la saison. A la 42e minute, alors que les 16'737 spectateurs n'avaient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent jusque-là, Silvère Ganvoula a en effet réussi une véritable bicyclette qui a laissé Yanick Brecher pantois.

Sur les bons rails, les Young Boys ont ensuite profité de l'expulsion évitable de Cheick Condé, qui a été victime de l'intransigeance de M. Cibelli. L'avant-centre guinéen du FCZ a récolté deux cartons jaunes coup sur coup, l'un pour un tacle un peu trop appuyé et un second pour avoir ironiquement applaudi la punition de l'arbitre. A 11 contre 10, YB a dominé la suite des débats et a logiquement ajouté un deuxième but signé Cedric Itten (54e), entré en jeu à la mi-temps à la place de Ganvoula.

Matelas confortable

Cette troisième victoire consécutive permet aux Bernois de s'envoler en tête du Championship Group de la Super League. Avec 8 points d'avance sur le Servette FC et 9 sur Lugano, les champions en titre disposent d'un matelas plus que confortable alors qu'il ne reste que 12 unités en jeu.

Les Tessinois, battus samedi à domicile par Saint-Gall (0-1), ont sans doute dit adieu à leurs maigres espoirs de revenir sur YB. Les hommes de Mattia Croci-Torti devront en revanche lutter pour la deuxième place, récupérée par Servette ce week-end à la suite d'une victoire acquise devant Winterthour (2-1).

Lausanne prend l'eau à Yverdon

Dans le Relegation Group, Yverdon Sport a, pour sa part, pratiquement assuré son maintien dans l'élite helvétique. Le promu a pris le meilleur sur le LS dimanche (3-1) dans un derby vaudois qui était déjà plié après moins de vingt minutes de jeu.

Un premier but de Dimitrije Kamenovic (9e) et un doublé signé Kevin Carlos en trois minutes (14e, 17e) ont assommé les Lausannois. Ces derniers ont tout de même sauvé l'honneur en deuxième période avec un penalty transformé par Noë Dussenne (61e).

Avec dix points d'avance sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, le club du Nord-Vaudois peuvent envisager la fin de saison sereinement. Le LS aura en revanche besoin de quelques points supplémentaires pour se mettre à l'abri d'un retour des Sauterelles.

/ATS