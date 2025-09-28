Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Après ses deux défaites en Coupe de Suisse et en Europa League, YB s'est imposé 4-2 face à Thoune au Wankdorf lors de la 7e journée de Super League. Tout s'est décanté en deuxième période.

Le tournant dans ce derby bernois est intervenu à la 80e minute. Alors que Thoune était revenu au score à la 72e par Meichtry, Bedia est parvenu à tirer sous la latte et inscrire le 3-2 pour doucher les derniers espoirs des visiteurs. Fassnacht a conclu ce festival offensif avec le 4-2 à la 90e.

En première mi-temps, ce pourtant sont les Thounois qui ont montré le visage le plus offensif, sans parvenir toutefois à obtenir une occasion franche. L'ouverture du score est venue par Ibayi à la 52e, qui a su tromper le portier bernois Keller d'une frappe croisée. La réaction d'YB a été cinglante: deux minutes ont suffi à Cordova (64e) puis Bedia (66e) pour remettre les Bernois devant au score.

Avec cette défaite, Thoune a laissé s'échapper une opportunité de reprendre la tête du championnat qui lui tendait les bras après la défaite de Saint-Gall samedi.

/ATS
 

