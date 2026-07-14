Youri Tielemans rejoint Manchester United

Manchester United a officialisé mardi l'arrivée du milieu de terrain belge Youri Tielemans ...
Youri Tielemans rejoint Manchester United

Youri Tielemans rejoint Manchester United

Photo: KEYSTONE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Manchester United a officialisé mardi l'arrivée du milieu de terrain belge Youri Tielemans, qui évoluait à Aston Villa en Premier League. Le montant du transfert est estimé à 41 millions d'euros.

Le capitaine de la Belgique (29 ans), qui a participé à la Coupe du monde avec les Diables Rouges, s'est engagé pour cinq saisons avec les Red Devils. Après avoir passé deux ans à l'AS Monaco, il évolue en Premier League depuis 2019, lorsqu'il a rejoint Leicester, avant de porter les couleurs d'Aston Villa ces trois dernières saisons.

'C'est dur de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United, a déclaré Tielemans dans un communiqué du club. Signer dans un club si spécial c'est incroyable. C'est l'aboutissement d'années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football.'

Éliminé en quarts du Mondial par l'Espagne vendredi, Tielemans avait permis à la Belgique de renverser le Sénégal en 16e de finale grâce à un doublé à la fin du temps réglementaire dont un pénalty au bout de la prolongation.

/ATS
 

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