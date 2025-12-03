Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale

Le LS s'est incliné 2-1 après prolongation à Yverdon en 8es de finale de Coupe de Suisse. Face des Nord-Vaudois galvanisés par l'enjeu, les Lausannois ont été trop attentistes pour espérer plus.

Dans la grisaille du Stade municipal, les hommes d'Adrian Ursea ont remporté un derby vaudois longtemps indécis. Après l'égalisation en deuxième période, Yverdon a signé l'exploit de la soirée grâce à la réalisation de Golliard à la 115e, et a éliminé une seconde équipe de Super League en Coupe de Suisse après Servette au tour précédent.

Au coup d'envoi, Yverdon a tenté de prendre le match directement en mains, procurant aux 3220 spectateurs leurs premiers frissons avec le bon centre de Pasche pour Rodrigues, dont le tir a terminé largement au-dessus à la 15e. Après avoir maîtrisé les premiers assauts, ce fut au tour du LS de Peter Zeidler de se projeter et même d'ouvrir la marque par Bair à la 25e.

Parfaitement servi par Lekoueiry qui est parvenu à glisser le ballon dans la surface yverdonnoise, l'attaquant canadien a conclu d'une frappe au ras du sol. Surpris, les protégés d'Adrian Ursea ont ensuite tenté de prendre de la vitesse en menant plusieurs contre-attaques en fin de période pour trouver leur buteur Marchesano, sans succès.

Yverdon n'a pas lâché l'affaire en deuxième mi-temps, poussant même le gardien Letica à une parade décisive sur un tir de Sessolo à la 65e. Le portier lausannois n'a en revanche rien pu faire pour empêcher l'égalisation par Sorgic à la 71e.

