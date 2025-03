Yverdon gâche la fête

Yverdon a gâché la fête. Au Stade de Genève, les Vaudois ont battu 3-2 le Servette FC, le jour où il célébrait son 135e anniversaire. Dans la course au titre, ce revers fait très mal aux Grenat.

Invaincus en neuf matches depuis le début de l’année et sur la lancée de leurs cinq victoires de rang, les Servettiens auraient-ils songé un instant se prendre les pieds dans le tapis d’une telle manière ? Les largesses de leurs latéraux, le jour sans de Timothé Cognat et de Miroslav Stevanovic et, sans doute, un manque de résolution presque impardonnable en début de rencontre, expliquent en partie cet échec. Si Bâle s’impose dimanche contre les Young Boys, les Grenat perdront leur place de leader. Oui, cette défaite que personne n’a vue venir ou n’a osé voir venir dans le camp genevois ne s’oubliera pas de sitôt.

Le mérite d’Yverdon est toutefois immense. Sous la régie d’un Antonio Mascherano dont la venue au mercato a vraiment métamorphosé l’équipe, la formation de Paolo Tramezzani mérite bien des louanges. Elle a sans doute livré sa performance la plus aboutie de la saison pour signer un succès qui lui offre un matelas de cinq points sur le barragiste dans l’attente du match des Grasshoppers dimanche contre Sion.

Un nouveau bijou d'Alvyn Sanches

Après deux nuls et deux défaites, le Lausanne-Sport s’est imposé 2-0 à St. Gall pour basculer du bon côté de la barre. Les Vaudois ont forcé la décision avant la pause sur une réussite d’Aliou Balde, qui a exploité une double erreur de Bastien Toma, et d’un bijou d’Alvyn Sanches. Le stratège lausannois a, ainsi, justifié de la plus belle des manières sa première convocation en équipe nationale.

L’expulsion de Marvin Senaya à la 56e minute n’a pas remis en question le succès lausannois. Un succès au goût particulier pour Karlo Letica. Le portier croate a retrouvé sa place dans la cage sans que la donne sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de son contrat ne change comme l’a précisé Ludovic Magnin au micro de Blue.

