Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Yverdon Sport a concédé le deuxième match nul de son début de saison en Challenge League. Les Nord-Vaudois ont été accrochés 1-1 par Carouge vendredi.

Yverdon avait déjà partagé les points avec Winterthour lors de la première journée (2-2). Après l'ouverture du score de Varol Tasar (15e), les Genevois ont égalisé juste avant la pause. Ils comptent quatre points après leur belle victoire initiale contre Aarau (3-0).

YS vit un départ plus poussif et pointe à la 7e place. Les hommes de Martin Andermatt chercheront à remporter leur première victoire contre Kriens vendredi prochain (19h30).

Xamax est leader

Xamax a pour sa part arraché en fin de rencontre à Wil un deuxième succès en autant de matches pour s'imposer 2-1. Les Neuchâtelois sont, en attendant la rencontre du Stade Lausanne-Ouchy samedi, leaders de Challenge League.

Le Stade Nyonnais a lui concédé une nouvelle défaite, s'inclinant 2-1 face à Rapperswil, alors que Winterthour a perdu 2-0 à Kriens.

/ATS