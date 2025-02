Yverdon remporte le match des cancres

Yverdon peut respirer ! La formation de Paolo Tramezzani a remporté le match des cancres. Sur sa pelouse, elle a battu Winterthour 3-0 pour laisser son adversaire du jour, lanterne rouge, à 7 points.

Même s’ils ont connu une demi-heure bien laborieuse après l’ouverture du score à la 12e minute sur un penalty de Boris Cespedes, les Vaudois méritent cette victoire. Ils ont su opérer les ajustements nécessaires à la pause pour enterrer les espoirs zurichois.

Déjà à l’origine du penalty, Marley Aké signait le 2-0 à la 61d après un superbe débordement de Mauro Rodriguez. Dans les arrêts de jeu, Moussa Baradji scellait le score sur une rupture qui avait vu la nouvelle recrue Antonio Marchesano, introduit après l’heure de jeu, donné un aperçu de son talent.

Ce succès permet aux Vaudois d’abandonner la place de barragiste aux Grasshoppers avant deux matches mardi et samedi sur les pelouses artificielles de Berne et de Lausanne. Autant dire que les trois points remportés dimanche n’ont pas de prix.

Le 'Klassiker' pour le FC Bâle

Au Letzigrund, le FC Bâle a, pour sa part, remporté 1-0 le 'Klassiker' contre le FC Zurich pour demeurer à la deuxième place du classement à un point de Lugano. Cette victoire porte la griffe de Kevin Carlos et de Xherdan Shaqiri. Le premier a repris de la tête un coup-franc merveilleusement armé par le second pour le but de la 36e minute.

Il convient également de relever les mérites de Marwin Hitz, qui a détourné un penalty, il est vrai mal tiré, par Mounir Chouiar (33e). Mais c’est sa parade devant José Perea à la 24e minute qui a marqué les esprits. Le Colombien se demandera encore longtemps comment Marwin Hitz a pu s’interposer sur sa frappe à bout portant.

