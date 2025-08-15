Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Après Ardon Jashari, Zachary Athekame rejoint lui aussi le Milan AC. Le club italien a annoncé ...
Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Après Ardon Jashari, Zachary Athekame rejoint lui aussi le Milan AC. Le club italien a annoncé vendredi l'engagement du défenseur genevois de 20 ans, qui quitte donc Young Boys après une saison.

L'international suisse M21 a signé un contrat portant sur cinq saisons avec les Rossoneri. Il avait rejoint YB l'été dernier en provenance de Neuchâtel Xamax et a disputé 47 matches au total avec les Bernois.

Selon différents médias, le club lombard a dû débourser 10 millions d'euros (9,4 millions de francs) pour s'offrir les services du jeune latéral droit. Ce transfert fait également les affaires de Neuchâtel Xamax, qui devrait récupérer quelques centaines de milliers de francs dans la transaction, selon les informations d'ArcInfo.

/ATS
 

