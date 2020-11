Zlatan Ibrahimovic sauve le Milan AC

Une tête de l'éternel Zlatan Ibrahimovic dans le temps additionnel a préservé l'invincibilité du Milan AC. Le point du nul (2-2) arraché devant le Hellas Vérone vaut son pesant d'or.

Trois jours après leur défaite 3-0 devant Lille en Ligue Europa, les Milanais ont, en effet, témoigné de belles ressources morales après avoir été menés 2-0. Même s'il a raté un pénalty, Zlatan Ibrahimovic fut une fois de plus le moteur d'une équipe qui conserve sa place de leader et qui, surtout, n'a pas perdu de terrain sur la Juventus et l'Inter, tenus en échec respectivement à Rome par la Lazio (1-1) et à Bergame par l'Atalanta (1-1).

/ATS