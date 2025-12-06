Zurich gagne à Saint-Gall

Coup d’arrêt pour le FC Saint-Gall ! Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Saint-Gallois perdront la deuxième place du classement si les Young Boys s’imposent ce dimanche à Sion.

Devant 18'854 spectateurs, le FC Zurich a raflé la mise sur des réussites de Matthias Phaëton et de Philippe Kény. Le succès du club du Letzigrund ne souffre aucune discussion. Porté par un vent nouveau, le FCZ s’avance comme l’équipe en forme du moment avec 10 points cueillis lors de ses quatre derniers matches pour se retrouver au moins jusqu’à dimanche du bon côté de la barre.

Intérimaire jusqu’à la trêve, Dennis Hediger est peut-être appelé à s’inscrire dans la durée à la tête du club. Il a en tout cas donné une âme à une équipe qui était en perdition il y a encore un mois.

/ATS