Clap de fin pour le HC Moutier

Le HC Moutier peut ranger ses patins. L’équipe de Jean-Pierre Wyssen s’est inclinée 5-4 contre Yverdon mardi soir en Prévôté, lors du quatrième acte des quarts de finale des play-off de deuxième ligue. Les « bleu et blanc » ont ainsi perdu cette série au meilleur des cinq matches 3-1. La saison 2016/2017 est donc terminée pour eux.

De 0-3 à 3-3

Le HCM a eu le mérite de s’accrocher jusqu’au bout dans cette rencontre plutôt maîtrisée par les Vaudois. Yverdon – qui alignait trois joueurs tchèques, dont l’entraîneur Jiri Rambousek – a mené 3-0 à la mi-match. Moment choisi par Moutier pour accélérer et enfin profiter de son jeu de puissance. Les Prévôtois sont ainsi revenus à 3-3 grâce à un doublé de Leroy Bleuer et un but de Weiss. Las, les visiteurs ont repris l’avantage juste avant la deuxième sirène. Cette réussite a porté un coup au moral des « bleu et blanc », qui ont souffert dans la troisième période, durant laquelle chaque équipe a marqué une fois (David Sauvain pour Moutier).

Au final, c’est donc Yverdon qui l’a emporté pour continuer l’aventure. Le HCM est lui en vacances… /rch