Le HC Moutier pleure Georges Rebetez

Une figure marquante et attachante de la Prévôté s’en est allée. Georges Rebetez est décédé dimanche à l’âge de 77 ans. L’homme était connu pour avoir présidé le HC Moutier durant de nombreuses années et pour avoir sauvé la patinoire prévôtoise.

Le sport de glace doit donc une fière chandelle à Georges Rebetez. Travailleur infatigable, il a été président du Hockey-Club Moutier entre 1987 et 2001, puis entre 2005 et 2010. Georges Rebetez avait repris du service en 2005 alors que le club prévôtois était au bord de la faillite. Le plan de survie qu’il a instauré a sauvé le HCM, qui a donc pu poursuivre sa route. Chez les « bleu et blanc », on parle d’un entrepreneur et d’un gestionnaire hors pair, très organisé et structuré.

Et le discours est le même à la société Prévôglace SA. En 2005, l’ancienne coopérative qui gérait la patinoire de Moutier était en grande difficulté. L’infrastructure aurait pu mettre la clé sous le paillasson. Mais Georges Rebetez est arrivé à la rescousse. Il a formé un comité pour constituer Prévôglace, une société qu’il a présidée de 2005 à 2013. Le groupe est parvenu à réunir les fonds propres nécessaires pour entamer des travaux de rénovation et assurer ainsi la pérennité de la patinoire. Prévôglace fonctionne aujourd’hui à merveille. Pour l’actuel président Jacques Stalder, Georges Rebetez était une « machine de guerre qui s’est toujours investie à 150%. Il a été la cheville ouvrière du sauvetage de la patinoire et du HC Moutier ».

Généreux et apprécié, Georges Rebetez s’est dépensé sans compter pour mettre ses forces et son savoir au service des causes qu’il défendait, sur la glace et en dehors. /rch