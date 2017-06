Les comptes du HCFM sont moins bons que prévu

Les comptes 2016 du HC Franches-Montagnes sont plus rouges que prévu. Alors que les dirigeants avaient estimés une légère perte d’environ 500 francs, elle se monte finalement à quelques 26'000 francs. Des charges plus lourdes, une fréquentation en baisse au niveau des spectateurs ainsi qu’une diminution des indemnités expliquent ce résultat. Pour y faire face et équilibrer le budget la saison prochaine, le club a présenté une série de mesures. Parmi elles, une diminution des frais de fonctionnement de la première équipe ou encore une augmentation des indemnités et des cotisations. Le montant de ces dernières est le même depuis 11 ans. A noter encore que le comité actuel ainsi que le président ont été réélus. /ami