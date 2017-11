Nouvelle défaite de la Suisse

La Karjala Cup ne sourit pas à l’équipe de Suisse de hockey sur glace. Les hommes de Patrick Fischer ont concédé leur 2e défaite en autant de match dans cette compétition vendredi après-midi. Ils ont été battus 3-2 par la République tchèque à Helsinki, en Finlande. Les Helvètes s’étaient déjà inclinés devant le Canada en ouverture.

Sur leur premier power-play, les Tchèques ont déjoué Gilles Senn et les joueurs de Patrick Fischer ont dû patiner après le score. Sur un nouveau jeu de puissance, et alors que l'on s'acheminait tranquillement vers un 1-0 à la pause, les champions du monde 2010 ont réussi à inscrire le 2-0 à 14 secondes de la fin de la période initiale. Trop inconstants et maladroits, les Suisses ont peiné à proposer des actions bien construites. Même constat sur les sorties de zone, théâtre de bon nombre d'imprécisions.

Et contre les meilleures nations mondiales, il faut pouvoir compter sur une défense solide lorsque l'attaque toussote. Malheureusement, le box-play n'a pas évolué à son meilleur niveau. Avec un ou deux hommes de moins sur la glace, les Suisses ont regardé passer la rondelle. Plus réactifs qu'actifs, ils n'ont pas pu gêner l'attaque massive de Tchèques qui se sont parfois régalés.

La Russie au menu samedi

Point positif côté suisse : l'opportunisme de Gaëtan Haas sur son but et la performance du gardien de Davos Gilles Senn. Mais tant la réussite du Jurassien que celle d'Andres Ambühl découlent soit de roublardise soit d'un effort personnel et pas d'une action construite. La Suisse s'attaque samedi à un autre gros morceau avec un duel face à la Russie.