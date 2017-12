Le HC Moutier s’impose à Tramelan

La logique a été respectée dans le derby de 2e ligue de hockey sur glace. Le HC Moutier a gagné 4-3 (1-1 1-1 1-2) sur la glace du HC Tramelan mardi soir. Ce succès a toutefois mis du temps avant de se dessiner. Si les visiteurs ont ouvert la marque par Tim Hostettmann (16e), les Requins répondaient dans la foulée par l’intermédiaire de Danny Kocher (18e), et prenaient même les devants sur une réussite de Joël Hartmann à la mi-match. Un avantage de courte durée, puisque Jérôme Péteut a ramené les « bleu et blanc » à hauteur trois minutes plus tard. Il a ensuite fallu attendre les dix dernières minutes de la partie pour que le HCM ne fasse pencher la partie de son côté, grâce à deux réussites de Raphaël Sauvain (51e) et Leroy Bleuer (55e). Le baroud d'honneur du HC Tramelan s’est révélé insuffisant (Gerber, 57e). Le HC Moutier reste 2e du classement avec toujours 6 unités de retard sur le leader Fleurier. Le HCT est avant-dernier. /emu