La Suisse tient son rang et file en finale

La Coupe Spengler tient sa finale de rêve. La Suisse va défier le Team Canada dimanche à 12h10. Les Helvètes ont fessé Davos 8-3 samedi en demi-finale. Accrochés durant deux tiers, ils ont su hausser leur rythme dans la troisième période pour passer l’épaule. La Nati a pu compter sur une offensive en verve pour l’emporter. Elle défiera donc le double tenant du titre en finale. Le Team Canada s’est défait des Tchèques de Mountfield Kralove 5-2 samedi après-midi.

Un premier tiers de feu

La Suisse et Davos ont régalé le public de la Vaillant Arena. La sélection de Patrick Fischer a pris le jeu à son compte dès les premières secondes de la partie et s’est régulièrement installée dans le camp davosien. Cette entame de match a été récompensée par l’ouverture du score signée Hollenstein à la 9e minute de jeu. Davos a réagi dans la foulée, 35 secondes plus tard, pour égaliser d’une subtile déviation de Kousal. Un match fou dans une ambiance de fête, un match qui a pris des allures encore plus spectaculaires. Emmenée par un premier bloc de feu, la Suisse a repris l’avantage à la 12e grâce à une réussite pleine de malice de Praplan. Là encore, Davos a immédiatement recollé en égalisant 55 secondes plus tard. Assurément, la sélection de Patrick Fischer n’a pas encore tout à fait trouvé son assise défensive. Elle aurait même pu concéder un troisième but en fin de période.

Trois buts en 77 secondes

Si la Suisse a à nouveau voulu imposer son rythme d’entrée dans le deuxième période, elle a eu plus de peine à maîtriser les débats. Elle a tout de même trouvé le poteau davosien par Diaz à la 21e. Et c’est encore le premier bloc Praplan – Cunti – Hollenstein qui s’est montré le plus inspiré. Las pour la Nati, le réalisme n’était pas au rendez-vous. Egalement très entreprenant, Hofmann n’a pas eu plus de réussite dans ses tentatives, la faute parfois à un bon Senn dans la cage grisonne. Et c’est même Davos qui a pu prendre les devants pour la première fois de la partie à 5 contre 4 par Nygren à la 36e. La Suisse a prouvé qu’elle avait aussi du caractère. En l’espace de 29 secondes, à la 37e, elle a pu renverser la vapeur grâce à des réussites de Fora et Schlumpf.

Le power-play enfin gagnant

La sélection de Patrick Fischer a pu creuser l’écart d’emblée dans la dernière période. Elle a enfin transformé l’un de ses jeux de puissance en but via Blum à la 41e. Les Helvètes auront dû attendre leur 3e match dans cette Coupe Spengler pour trouver la faille avec un homme de plus sur la glace. Ce troisième tiers a même tourné à la démonstration pour la Nati avec deux nouveaux buts tombés en 19 secondes grâce à Schäppi et Richard à la 44e. Puis Hofmann a lui aussi participé à la fête de tirs en inscrivant le 8-3 à la 49e. /msc