Les premiers points de Valentin Nussbaumer en Amérique

Valentin Nussbaumer a débloqué son compteur Outre-Atlantique lors d’une partie amicale, en vue du championnat de ligue de hockey junior majeur du Québec. Le hockeyeur jurassien de 17 ans, ancien joueur du HC Bienne, a inscrit un but et délivré une passe pour sa formation de Shawinigan. Malgré ses deux points, Valentin Nussbaumer et son équipe ont perdu 4-2 contre la formation de l’Oceanic de Rimouski. /ats + bbo