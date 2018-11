Tramelan perd la tête, Moutier respire

Le choc au sommet échappe au HC Tramelan. Les hommes de Martin Bergeron ont perdu leur premier match de la saison samedi sur la glace de Sarine-Fribourg 6-3. Ils cèdent du coup leur place de leader du championnat de 2e ligue à leurs adversaires du soir. Les hockeyeurs tramelots ont pu compter sur des réussites de Hugo Vuilleumier (8e 1-1), Emeric Thomet (38e 4-2) et David Sauvain (38e 4-3).

Moutier perd un point

Le HC Moutier a vécu une soirée plus fructueuse mais également très frustrante. Il est allé battre Le Locle 6-5 après prolongations. Les Prévôtois menaient de trois longueurs à la fin du 2e tiers sans parvenir à conserver l’avantage au terme du temps réglementaire. Le HCM a trouvé l’ouverture grâce à Leroy Bleuer (3e 1-1), Raphaël Sauvain (11e 2-1), Arnaud Weiss (13e 3-1 et 63e 6-5), Tim Hostettmann (33e 4-2) et Corentin Berthoud (36e 5-2). Il reste lanterne rouge mais revient à une longueur de l’avant-dernier. /msc