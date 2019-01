Première défaite de l'année pour le HC Bienne

Le HC Bienne subit le réveil zurichois. Voilà quelques matches que les ZSC Lions vont mieux en National League de hockey sur glace et le HC Bienne en a fait les frais vendredi soir. Les Seelandais ont perdu 4-0 au Hallenstadion. Pour la première fois de la saison, ils n'ont pas trouvé la faille. Ils ont sombré dans le 2e tiers et n’ont pas réussi à revenir, malgré plusieurs assauts.

Les pensionnaires du Hallenstadion ont profité d'un Denis Hollenstein des grands soirs, avec un but et deux assists. Les Biennois ont, par ailleurs, longtemps buté sur un dernier rempart, Lukas Flüeler, en grande forme. Et la poisse s'en est mêlée quand Toni Rajala a expédié son pénalty sur la barre transversale du dernier rempart zurichois (34e). Ajoutons à cela également plusieurs situations de supériorité numérique manquées par le HCB. C'en était trop pour renverser le champion en titre. Les hommes d’Antti Törmänen restent 3es de National League, mais voient Ambri revenir à quatre petits points. Samedi soir, le HCB retrouve la glace de la Tissot Arena. Il reçoit Fribourg Gottéron, qu’il n’a encore jamais battu à domicile cette saison. /mle