Le HC Tramelan ne profite pas de l’occasion

Les amoureux du suspens en ont eu pour leur argent lundi soir à la patinoire régionale de Delémont. Le HC Delémont-Vallée a pris la mesure du HC Tramelan 6-4 dans le derby de 2e ligue de hockey sur glace, privant par la même occasion les Requins d’une première place au classement. Les Vadais ont d’emblée pris les devants, menant 2-0 après sept minutes de jeu. La troupe de l’entraîneur tramelot Martin Bergeron n’a cependant jamais lâché l’affaire. À chaque fois, jusqu’au 4-4 de Yann Kohler (39e à 5 contre 4), le HCT a réussi à recoller au score. Le HCDV a dû attendre le dernier tiers pour faire la différence et prendre deux longueurs d'avance grâce à Jérôme Choffat (42e 5-4) et à Steven Barras (57e 6-4 à 5 contre 4). Le score ne bougera ensuite plus. La victoire de la troupe à Michel Chételat permet aux Delémontains de se hisser à la 4e place du classement. Quant au HCT, il a perdu une bien belle occasion de s’emparer du commandement de ce groupe et reste 2e.

Le prochain match du HCDV aura lieu samedi, à domicile, contre le HC Portes du Soleil à 17h30. Quant au HCT, il recevra le même jour le HC Château-d’Œx à 20h15. /jrg