Le HCC battu en quatre matches

Vainqueur de la phase préliminaire, le HC La Chaux-de-Fonds ne s'est donc pas offert le cadeau dont il rêvait pour son 100e anniversaire. C'est bien l'outsider Langenthal, champion de Swiss League pour la troisième fois après 2012 et 2017, qui tentera sa chance lors du barrage de promotion/relégation (vraisemblablement face à Rapperswil-Jona).

La Chaux-de-Fonds a pourtant réussi un petit exploit mercredi, en trompant à nouveau la vigilance du portier adverse Philip Wüthrich. C'est le Fribourgeois Adam Hasani qui a permis à son équipe d'ouvrir la marque, à la 13e minute, mettant ainsi fin à une disette offensive de 150 minutes et 2 secondes.

Mais la troupe de Serge Pelletier, qui n'avait plus marqué depuis la 45e minute d'un Acte I perdu 3-2 après prolongation aux Mélèzes, allait en rester là. L'avantage chaux-de-fonnier fut même de très courte durée, Nico Dünner signant l'égalisation 94 secondes plus tard devant un peu plus de 4'000 spectateurs.

Langenthal a forcé la décision à la 36e minute, à 5 contre 3, par son capitaine Stefan Tschannen, suite à une pénalité discutable. Les hommes de Serge Pelletier ont alors tout tenté pour revenir à la marque, mais Pascal Pelletier scellait ensuite le score à 44'' de la fin dans une cage vide. Une finale frustrante pour le HCC qui a beaucoup tenté mais trop peu concrétisé pour véritablement faire douter une équipe aussi solide que celle de Langenthal, face à laquelle les Abeilles n'ont jamais vraiment trouvé la solution. /ats-aju-mau





Télégramme

Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1 1-0 1-0)

4002 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Müller/Urban, Ambrosetti/Schlegel. Buts: 13e Hasani (Weder, Cameron) 0-1. 15e Dünner (Andersons) 1-1. 36e Tschannen (Kelly, Pelletier/à 5 contre 3) 2-1. 60e (59'16'') Pelletier (Kummer) 3-1 (dans la cage vide).

Pénalités: 2 x 2' contre Langenthal, 4 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Wüthrich; Pienitz, Rytz; Andersons, Müller; Maret, Scheidegger; Henauer; Kelly, Pelletier, Tschannen; Andersons, Kummer, Sterchi; Leblanc, Dünner, Gerber; Dal Pian, Küng, Wyss; Christen.

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Zubler, Jaquet; Ahlström, Kühni; Büsser, Fontana; Lüthi; Grezet, Coffman, Carbis; Cameron, Hasani, Weder; Staiger, Miéville, Augsburger; Hobi, Wetzel, Dubois; Stämpfli.

Notes: Langenthal sans Campbell, Mathis ni Nyffeler, La Chaux-de-Fonds sans Bays, Guebey ni Wollgast (blessés). La Chaux-de-Fonds sans gardien de 57'33'' à 57'56'', de 58'03'' à 58'08'', de 58'30'' à 59'16'' puis dès 59'40''.