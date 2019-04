« De la frustration mais une saison exceptionnelle »

« On va pouvoir retenir, dans quelques jours, que nous avons joué une saison exceptionnelle. » Patrick Stalder affiche un large sourire au lendemain de la fin de saison de son HC Bienne. Le président du club seelandais de National League de hockey sur glace évoque bien sûr « pas mal de frustration », mais surtout « beaucoup de satisfaction ». En direct ce mercredi matin sur RJB, il juge que son HCB a « encore une fois réussi un pas en avant. On peut tous être fiers de cette saison ». Car si la troupe d’Antti Törmänen a été sortie en demi-finale des play-off par Berne lors du 7e et dernier acte, elle a joué les yeux dans les yeux avec le grand CPB et atteint pour la deuxième année consécutive le dernier carré du championnat. « Il a manqué un peu d’expérience et aussi un brin de chance », analyse Patrick Stalder. Et d’ajouter : « J’espère qu’on fera la prochaine étape la saison prochaine. La finale, ça doit être notre objectif ». L’appétit vient en mangeant dit-on. Et le HC Bienne n’y fait pas exception. /msc