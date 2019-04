Contingent bien fourni au HCM

Le HC Moutier voit large pour son prochain championnat. Il a dévoilé mardi un contingent fort de 31 éléments pour la saison 2019/2020 de 2e ligue de hockey sur glace. Le club prévôtois enregistre les arrivées du gardien Gilles Weiss (retour au jeu), des défenseurs Mathieu Charmillot (HC Tramelan) et Jonas Houriet (retour au jeu) et des attaquants Kilian Aeschbacher (HC Le Fuet), Thoma Hostettler (HC Le Fuet), David Sauvain (HC Tramelan) et Bastien Studer (HC Ajoie élites). Il entend inscrire une deuxième équipe active en 3e ligue. La décision sera prise à la fin du mois. /comm-msc