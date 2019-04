Quatre Biennois sélectionnés pour les mondiaux U18

Le HC Bienne est le club le mieux représenté dans la sélection suisse U18 qui disputera les championnats du monde de hockey sur glace à Umea en Suède dès ce vendredi. Le sélectionneur Thierry Paterlini a retenu quatre joueurs biennois : le gardien Noah Patenaude (16 ans), le défenseur Noah Delémont (17 ans) ainsi que les attaquants Elvis Schläpfer (18 ans, fils de l’entraîneur Kevin Schläpfer) et Jérémy Zürcher (17 ans). Langnau et Berne suivent de près avec trois joueurs issus de chacun des deux clubs. Pour leur premier match du tournoi, les Suisses seront opposés au Canada ce vendredi. Les autres adversaires de la Suisse en phase de poule sont la République tchèque (20 avril), la Biélorussie (22 avril) et la Finlande (23 avril). /comm+jpi