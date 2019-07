Köbi Kölliker reprend l'équipe féminine de Bomo Thoune (LNA). La saison dernière il a collaboré en Chine en s'occupant des M20 masculins et de l'équipe nationale féminine.



Köbi Kölliker est le recordman de sélections en équipe de Suisse. A 65 ans, le Biennois a été assistant de Ralph Kruger en équipe de Suisse mais aussi coach de l'équipe des M20. Il a entraîné le HC Bienne en 1993 et Langnau durant les années 90 et plus récemment en 2013. /ATS