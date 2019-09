Erguël HC : nouvelle équipe pour le hockey régional

Un nouveau venu dans le monde du hockey sur glace régional. Le Erguël HC a donné ses premiers coups de lames samedi soir dans le championnat de 2e ligue. Il s’est incliné 2-0 à Tramelan en ouverture de saison.

Cette nouvelle entité est entraînée par Pascal Stengel et est née de l’union entre la deuxième équipe du HC Saint-Imier et la première équipe du HC Corgémont. Pour l’évoquer La Matinale a reçu Ludovic Barras et Paco Beuret, les présidents de ces deux clubs, lundi matin.

Ludovic Barras nous explique comment il a vécu ce premier match de l’histoire du Erguël HC.