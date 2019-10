Le HC Tramelan se rapproche du leader

Le HC Tramelan poursuit sur son bon début de saison. Les Tramelots se sont imposés contre la lanterne rouge, Le Locle, 9-4 (2-0, 5-4, 2-0) samedi dans le Jura bernois pour le compte du championnat de 2e ligue de hockey. Les réussites ont été inscrites par Jonathan Pellet (11e), Luc Berlincourt (18e et 51e), Bryan Dick (22e et 40e), Swen Burri (27e), Quentin Gerber (29e), Alan Steiner (32e) et Julian Beruwalage (42e). Le HCT a toujours été devant dans cette rencontre. Avec cette victoire, il prend la 2e place de la hiérarchie à 2 points du leader, Fleurier.





Le Ergüel HC n’y arrive pas

Le club du Jura bernois s’est incliné contre Sarine-Fribourg 4-0 (0-1, 0-2, 0-1) samedi sur sa glace. Ce nouveau revers maintient l’EHC à l’avant-dernière place avec 2 points d’avance sur la lanterne rouge mais avec un match supplémentaire. /lge