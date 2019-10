Le HCT coule le HCM au finish

Le HC Tramelan n’a pas laissé filer le derby de 2e ligue disputé dans sa patinoire. Les hockeyeurs du Jura bernois ont disposé du HC Moutier sur le score de 5-2 (2-1, 1-1, 2-0) samedi soir. Auteurs d’un début de match en fanfare grâce à deux réussites précoces signées Emeric Thomet (3e 1-0) et Swen Burri (4e 2-0), les Requins ont ensuite baissé la garde. Les visiteurs ont d’abord réduit la marque en supériorité numérique par Simon Houriet (6e 2-1) dans le premier tiers, avant de recoller à la mi-match grâce à un nouveau jeu de puissance conclu par David Sauvain (32e 2-2). Dans la foulée, le HCT, pourtant en infériorité numérique, a profité d’une faute prévôtoise sanctionée d’un tir au but pour reprendre l’avantage grâce à Adrien Donzé (35e 3-2). Les locaux ont ensuite enfoncé le clou dans le dernier tiers, Julian Beruwalage (47e 4-2) et Alan Steiner (54e 5-2) inscrivant eux aussi leur nom au tableau d’affichage. Au classement, cette victoire permet aux Tramelots de rester 2es à deux longueurs du leader Fleurier. Moutier glisse pour sa part à la 4e place.