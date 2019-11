La Suisse mène la vie dure à la Russie

Pour la troisième fois de son histoire, après 2001 et 2007, l’équipe de Suisse de hockey sur glace a remporté la Deutschland Cup. Et pourtant, elle a échoué aux tirs au but dimanche face à la Russie lors de son troisième match du tournoi. A Krefeld, la sélection de Patrick Fischer s’est inclinée 4-3 au terme d’une partie emballante.

C'est dans le troisième tiers temps que les joueurs helvétiques pensaient avoir forgé leur succès, en effaçant leur but de retard (42e) et en prenant une longueur d'avance cinq minutes plus tard en avantage numérique. Mais les Russes ont arraché l'égalisation pour obtenir une prolongation où ils auraient pu l'emporter.

Tout s'est donc joué aux tirs au but et après un départ un brin poussif, les artificiers russes ont trouvé la faille pour déjouer à trois reprises Melvin Nyffeler.

La Suisse avait gagné ses deux premiers matches de la compétition, contre l'Allemagne et la Slovaquie alors que la Russie, elle, avait perdu face à l'Allemagne. Des Allemands qui ont eux-mêmes échoué contre la Slovaquie, 3-2 après prolongation. De fait ,la Suisse termine en tête du tournoi. /comm-mne