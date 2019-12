Un samedi à oublier

Zéro pointé pour le HC Tramelan et l’Erguël HC samedi en 2e ligue de hockey sur glace. Les Requins, leaders, se sont inclinés sur la glace du Locle 5-4 (3-1, 1-2, 1-1). De son côté, l’Erguël HC a été corrigé hors de ses bases par Sarine-Fribourg 9-2 (6-0, 2-1, 1-1). Les Tramelots sont passés par tous les états dans la Mère commune. Menés de trois longueurs après 18 minutes, ils ont réduit l’écart juste avant le premier thé par Bryan Dick (19e 3-1). Ce dernier ramenait ensuite ses couleurs à une longueur en power-play (29e 3-2), hélas un but visiteur tombait quatre minutes plus tard. Julian Beruwalage (38e 4-3) et Adrien Donzé (45e 4-4) ont par la suite permis au HCT de recoller, mais le dernier mot était pour les locaux, auteurs du but vainqueur à la 54e. Au classement, Tramelan reste leader à la faveur d’une meilleure différence de buts que Delémont-Vallée.







Un premier tiers cauchemardesque

Les joueurs de l’Erguël HC ont passé une sale soirée sur la glace de Sarine-Fribourg. Complètement dépassés en début de partie, les hommes de Pascal Stengel sont allés boire le premier thé alors que le tableau d’affichage affichait déjà un score de 6-0 en faveur de locaux. Deux réussites dans le deuxième tiers et un but dans le dernier « vingt » ont permis aux Fribourgeois de lever les bras au ciel trois fois de plus. L’honneur de l’EHC est venu de la canne de Jonas Vallat, qui a donné au score des allures un peu plus flatteuses en marquant à deux reprises (27e 7-1, 53e 9-2). Au classement, l’Erguël HC reste lanterne rouge, à cinq unités de la réserve du HC Franches-Montagnes, avant-dernière. /ygo