Une pluie de but pour le Gala

La logique a été respectée samedi soir à la Clientis Aréna. Un match de gala entre le HC Bienne (National League) et le HC St-Imier (1re ligue) a été organisé pour inaugurer la patinoire du HCSI. Les Seelandais ont fait parler leur expérience pour venir largement dominer les Bats 13-2 (3-1, 7-1, 3-0) dans une patinoire qui comptait 750 spectateurs. Trois divisions séparent les deux formations. Alors que le HC Bienne a malmené son adversaire dans le rythme, il s’est montré peu réaliste devant le but. Les joueurs d’Anti Törmänen ont trop cherché à faire le spectacle ce qui a permis au HCSI de rentrer aux vestiaires pour la première pause avec deux petites longueurs de retard seulement.





Des hauts et des bas dans le deuxième tiers

Le HC St-Imier a montré un très joli visage dans le début de la deuxième période. Il n’a pas eu à rougir devant son adversaire de l’élite du hockey helvétique. Il s’est montré bien en place défensivement malgré la possession du puck seelandaise. Les hommes de Michaël Neiminger sont même parvenus à venir faire trembler le HCB en inscrivant le 3-2 à la mi-match. Cependant, les Biennois ont rapidement su se ressaisir et ont totalement fait basculer le jeu à leur avantage. Ils ont inscrit six buts en dix minutes ce qui a anéanti tout espoir des Bats de revenir dans cette rencontre. Le HCB a concrétisé ses occasions contrairement au premier tiers.

Le troisième tiers s’est passé sans surprise. Le HC Bienne s’est contenté de maintenir le rythme et le HCSI n’a pas réussi à revenir dans cette partie. /lge