Le HC Moutier bat logiquement l’Erguël HC

Le HC Moutier n’a pas tremblé contre la lanterne rouge de 2e ligue. Les hockeyeurs prévôtois l’ont emporté 6-2 (2-2 2-0 2-0) face à l’Erguël HC samedi à St-Imier. Les deux équipes se sont livrées un chassé-croisé lors du premier tiers. Dylan Augburger a répondu à l’ouverture du score des visiteurs inscrite par Benoît Rossé, tandis que son coéquipier Samule Humbertclaude a ramené les Imériens une deuxième fois à hauteur après le but de Raphaël Sauvain. Les « bleu et blanc » ont toutefois pu prendre leur envol à partir de la demi-heure de jeu avec des réussites de Simon Houriet et de Jérôme Kohler lors du tiers médian. Ce dernier a fait trembler les filets locaux une deuxième fois dans le dernier « vingt », tandis qu’Arnaud Weiss a scellé le score.

Le HC Moutier commencera le Masterround inférieur à la 6e place, avec un matelas de 17 points sur le 8e, tandis que l’Erguël HC est dernier avec 3 unités de retard sur le 7e rang. /emu