Le HC Bienne n'enchaîne pas

Le HC Bienne ne confirme pas. Un jour après leur victoire prometteuse contre Genève, les hockeyeurs seelandais ont perdu. Ils se sont inclinés 5-4 après prolongations sur la glace d'Ambri-Piotta. Malgré une domination en fin de match et pendant les prolongations, les hommes d'Antti Törmänen ont dû s'avouer vaincus dans ce match engagé. Ils paient cher une entame de 2e période catastrophique avec trois buts encaissés en sept minutes. Au classement de National League, le HCB est 5e avec trois points d'avance sur la barre.



La vague bleue

L'envie léventine s'est révélée après le premier thé. Alors que Bienne menait 1-0 depuis le but de Damien Riat (10e), une vague bleue a déferlé sur la Valascia. En sept minutes, le HCAP a inscrit trois buts, profitant au passage d'une mauvaise relance seelandaise et d'une grosse erreur de Jonas Hiller. Les Tessinois ont gagné énormément de duels et ont asphyxié le HCB dans les premiers instants de la 2e période. Ils ont proposé un jeu vertical et rythmé à défaut d'être bien léché. Et quand Bienne a contre-attaqué, le portier Benjamin Conz a mis son veto.



Une 2e ligne inspirée

Si les Tessinois ont montré les crocs, le HCB ne s'est en tout cas pas rétracté. Il est revenu à la marque deux fois dans ce duel - d'abord à 3-3, puis à 4-4 - pour arracher un point. Le danger est souvent venu des cannes du duo Schneider-Riat, le premier marquant deux points, le second deux buts. Associés, les deux ont semé le trouble dans la défense léventine, comme vendredi déjà contre Genève. /mle