L’EHC battu une nouvelle fois

L’Erguël HC n’a rien pu faire devant son public. Les hockeyeurs se sont inclinés contre Fleurier 5-2 (2-1, 2-1, 1-0) dans le championnat de 2e ligue de hockey sur glace. L’EHC est très mal entré dans sa partie puisqu’il était mené 2-0 après sept minutes de jeu. Il a tout de même réussi à revenir dans le match grâce à des réussites de Jaël Hirt (13e) et Dylan Augsburger (21e). Mais les Neuchâtelois ont été plus réalistes et ont ainsi creusé l’écart dans les deux derniers tiers.

Avec cette nouvelle défaite, l’EHC reste lanterne rouge à trois points de l’avant-dernier, le HC Franches-Montagnes II. /lge