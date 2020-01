Ces Biennois qui ont la fibre Ajoie

Ses jeunes coéquipiers, les Jurassiens Valentin Nussbaumer et Elien Paupe sont, eux, des produits de la formation du HCA. Même si l’attaquant a essentiellement fourbi ses armes au haut niveau avec le HC Bienne. « J’étais pour Bienne lors de la demi-finale… Mais là, mon cœur balance côté Jurassien ! J’ai joué à Ajoie, du coup je soutiens les Ajoulots et cette coupe serait une bonne chose pour eux, pour le club et la région », confie celui qui a fait son retour au HCB en début d’année. Son pote sur la glace et en dehors s’appelle Gilian Kohler. Lui aussi passé par Ajoie et révélé en un éclair sous le maillot jaune et noir en fin de saison dernière avec 6 points en 5 matches. Ce n’était qu’un passage dans le Jura, mais riche en souvenirs. « Bon, j’ai encore la demie en travers de la gorge », avoue quand même le jeune attaquant de Sonceboz. « Mais c’est clair que d’être passé là-bas, s’être fait quelques amis et les voir maintenant en finale, c’est super. J’espère qu’ils vont gagner car ils le méritent ». En cas de victoire jurassienne, Kevin Fey prévoit déjà de « faire santé avec une petite bière, une petite coupe de vin blanc ou quelque chose ». Ses anciens coéquipiers, eux, n’entendent pas se contenter d’une « petite » coupe. Mais bien de faire basculer tout un peuple dans l’ivresse. /jpi