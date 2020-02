Fin de saison pour Tramelan

Le HC Tramelan connaît une nouvelle élimination en demi-finale des play-off de 2e ligue. Les hockeyeurs tramelots, dos au mur avant cette rencontre car menés 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches, ont perdu 6-4 (1-2 3-2 2-0) lors de l’acte IV, samedi soir. En terres neuchâteloises, les hommes de Martin Bergeron ont fait la course en tête jusqu’en fin de deuxième tiers. Revenu à 4-4, Le Locle a passé l’épaule sur un pénalty, à 1’37’’ de la fin du match. Il a inscrit le 6e but dans la cage vide à 41’’ du terme. Le HCT s’incline ainsi 3-1 dans la série et échoue en demi-finale pour la 3e année de rang. /tri