Près de 300'000 francs de pertes pour le HC Bienne

La crise du coronavirus n'a pas épargné le HC Bienne. Le club seelandais affiche un déficit d'environ 300'000 francs sur la saison passée, explique le CEO Daniel Villard dans le Journal du Jura.

Néanmoins, le HCB possèderait les liquidités pour tenir jusqu'au mois de septembre. Reste que le budget de 17,2 millions de francs annoncé il y a un peu moins d'un an sera drastiquement réduit pour la saison à venir (de plus de deux millions de francs). Alors que la masse salariale représente plus de 70% du budget, Daniel Villard a déjà commencé à tâter le terrain auprès de trois joueurs en vue d'une éventuelle réduction des salaires. /ats-cbe