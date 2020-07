Le HC Moutier en zone de turbulence

Le HC Moutier traverse une nouvelle zone de turbulence après la démission ce mercredi de son président Francis Spart. Dans son communiqué, le club invoque un manque de résultat mais également des divergences de vues. Club phare de 1re ligue avec le HC Ajoie il y a une vingtaine d’années, le HCM végète désormais en 2e ligue, dépassé par de nombreux clubs dans la hiérarchie régionale. Un lent déclin que tente d’expliquer Hugo Lehmann, chef technique et membre historique du HC Moutier. « C’est clair, on peut avoir de la crainte pour l’avenir du HC Moutier. Le grand problème, c’est la formation », avance-t-il. Les clubs régionaux qui occupent le haut du panier, Bienne et Ajoie, ne peuvent plus fournir autant de joueurs aux équipes environnantes qu’à l’époque. « Quand on était en 1re ligue, on avait toujours 8 à 10 joueurs de qualité qui venaient de l’extérieur. Ces joueurs-là, à l’heure actuelle, on ne les trouve plus », renchérit Hugo Lehmann.