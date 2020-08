Hockey sur glace : début de saison reporté au 1er et 2 octobre

Le puck tombera donc pour la première fois le jeudi 1er octobre en National League tout comme en Swiss League. Les clubs pourront ainsi profiter en principe de la levée de l'interdiction des manifestations réunissant plus de 1000 personnes, décrétée mercredi par le Conseil fédéral.

Initialement, le championnat devait reprendre le 18 septembre. Mais les restrictions étant alors encore en vigueur, les clubs ont préféré différer la rentrée de deux semaines.

Les matches seront soumis à autorisation au niveau cantonal, ce qui représente un défi important pour la National League et la Swiss League. Le pouvoir décisionnel sur la définition de la capacité maximale autorisée dans chaque patinoire conformément au concept de protection devrait aussi revenir aux autorités cantonales.





Solution uniforme réclamée

En collaboration avec les autorités politiques et les directeurs cantonaux de la santé, l’objectif de la Ligue est de trouver une solution uniforme pour tous les clubs en ce qui concerne le taux de remplissage des stades et d’obtenir une autorisation permanente pour l’ensemble de la saison. Les clubs de National League et de Swiss League demandent de pouvoir jouer le championnat au moins avec la capacité maximale de places assises.

L’Assemblée de la Ligue a en outre approuvé le concept cadre de protection pour l’infrastructure, élaboré par la Direction de la Ligue. Ce concept prévoit une obligation générale du port du masque, une obligation de places assises, une obligation d’enregistrement et le traçage des contacts ainsi qu’une réaffectation des secteurs des supporters visiteurs, dont la présence sera interdite. Ces règles sont valables pour toutes les enceintes.





Mesurer la température

La nourriture et les boissons ne pourront être consommés qu’aux places assises (exception : zones de restauration dans les stades). Les clubs seront aussi tenus de gérer les flux de personnes sur le périmètre et à l’intérieur du stade afin d’éviter les attroupements denses de personnes. Il est en outre recommandé aux clubs de mesurer la température corporelle des spectateurs avant d’accéder au stade.

Tous les joueurs et membres des staffs de tous les clubs seront soumis à un test de dépistage du Covid-19 trois jours avant le premier match de Coupe ou de championnat. Cela s’applique également à tous les arbitres du Sport d’élite et aux équipes de Regio League participant à la Coupe de Suisse.

En cours de championnat, un test de dépistage est obligatoire en présence de symptômes. La fréquence d’éventuels tests de dépistage supplémentaires est laissée à la discrétion des clubs. La marche à suivre en présence d’un ou de plusieurs tests positifs au Covid-19 dépend des prescriptions du service du médecin cantonal en charge. /ATS