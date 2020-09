« On peut vivre avec » ses mesures

Le public devra assister masqué et assis aux rencontres du championnat de National League de hockey sur glace. Le Conseil fédéral l’a annoncé ce mercredi. Cette mesure s’appliquera dès le 1er octobre en Suisse. Il en ira de même dans les patinoires de Swiss League, ainsi que dans les stades de football de Super League et de Challenge League. Ces enceintes pourront accueillir les deux tiers de leur capacité en places assises. Cette annonce fait naître un sentiment partagé au sein de la direction du HC Bienne. « C’est positif que ce soit plus que 50%, ce qui se disait en coulisse ces derniers jours, mais c’est négatif parce que notre concept était de remplir tous les sièges de la Tissot Arena », glisse Daniel Villard. Le manager du club seelandais estime toutefois que son HCB « peut vivre avec ça même si ce n’est pas optimal ».