Frantisek Vanek est décédé

Frantisek Vanek n’est plus. L’ancien entraineur du HC Bienne est décédé à l’âge de 88 ans samedi. Le technicien tchèque a dirigé l’équipe durant quatre saisons à partir de 1976. Il aura permis aux Seelandais de décrocher trois titres de champion de Suisse sous sa houlette. Il a également entrainé Sierre entre 1972 et 1974 et entre 1985 et 1987.

Frantisek Vanek a aussi brillé comme joueur. Le centre évoluait avec le ZKL Brno. Il a disputé plus de 150 matches internationaux avec ce qui s’appelait encore la Tchécoslovaquie. Il a également eu l’honneur de faire son entrée au Hall of Fame tchèque. /lge